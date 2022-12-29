Midyat'ta 2022'nin son AYKOME toplantısı yapıldı

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MARDİN (AA) - Midyat Belediyesinde 2022 yılının son Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) toplantısı yapıldı.

Belediyede düzenlenen, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz başkanlığında düzenlenen toplantıya, MARSU Midyat Şube Müdürü Murat Arı, Akmercan Midyat Şube Müdürü Murat Kurt, Midyat Belediyesi Fen İşleri Müdürü Veysel Tunç, DEPSAŞ Midyat İşletme yetkilisi ve altyapı kuruluşlarının birim müdürleri katıldı.

Toplantıda, ilçede yapılmakta olan alt ve üst yapı çalışmaları, kurumlar arası koordinasyon, yatırımcı kuruluşların yatırım programlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu, yatırımcı kuruluşların görüş ve önerileri dinlendi.







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