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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde teknoloji merkezi kuruluyor

AA

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde teknoloji merkezi kuruluyor

MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından hazırlanan projeyle Mardin Teknoloji Merkezi (Mardin TEKMER) kuruluyor.

Artuklu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Teknoloji Merkezi Projesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

DİKA'nın destekleyeceği Mardin Teknoloji Merkezi Projesi için Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Harman ve DİKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı tarafından işbirliği belgesi imzalandı.

Toplam bütçesi 172 bin 500 lira olan projenin yüzde 90'ı DİKA tarafından desteklenecek. Artuklu Üniversitesi ise 155 bin 250 lira destek sağlayacak.

Mardin Teknoloji Merkezi Projesi'nin 9 ayda bitirilmesi hedeflenmekte.



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