Mardin Valisi Demirtaş yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti

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MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, görev başındaki güvenlik güçleri, itfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile Merkez Artuklu ilçesinde polis, jandarma ve güvenlik korucularının uygulama noktalarını ziyaret etti.

Güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Demirtaş, uygulama noktalarında durdurulan araç sürücüleriyle sohbet etti.



Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanları ile hastaları, İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye erlerini ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını da ziyaret eden Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yılı huzur içinde geride bıraktıklarını kaydetti.

İl genelinde alınan tedbirlerle huzurlu bir gün geçirdiklerini aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"2022 yılı huzurun hakim olduğu bir yıl oldu. İnşallah 2023 yılında Türkiye Yüzyılı'nda da huzurlu ve güvenli bir il olacağız. 2022 yılının hem tarımda hem de turizmde bizim açımızdan bereketli geçtiğini düşünüyoruz. 2023 yılında tarımda, turizmde ve sanayide bölgenin parlayan yıldızı olacağımızı düşünüyorum. Bugün 1200’e yakın polis ve jandarma ekiplerimizle birlikte ilimizin her tarafında, 72 polis ve jandarma noktamızda güvenliği sağlıyoruz. Bugüne kadar ciddi anlamda bir sıkıntımız olmadı, bundan sonra da olacağını düşünmüyoruz. Buradan kadim şehir Mardin’in ve tüm ülkemizin yeni yılını tebrik ediyoruz."

Demirtaş, daha sonra polis merkezi ve jandarma karakollarını ziyaret etti.



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