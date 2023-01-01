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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardinli kadın devletin hibe desteğiyle gezgin arıcı oldu

AA

Mardinli kadın devletin hibe desteğiyle gezgin arıcı oldu

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de devletin desteğiyle arıcılığa başlayan Elif Çelebi, bal üretimini 70 kovandan 300 kovana yükseltmeyi hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal bölgelerde yaşayan ve yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları dahil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilerin sürdürülebilir yatırımlarına Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında verdiği hibe destek, üretime dönüşüyor.

Bu projeden faydalanıp aldığı destekle gezgin arıcılık yapan üreticilerden biri de Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Elif Çelebi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Gelişimi bölümlerinin ardından Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü'nden de mezun olan Çelebi, kentte bir süre ücretli okul öncesi öğretmenliği yaptı.

Daha sonra üreticilik yapmaya karar veren Çelebi, başvurduğu Bakanlıkça sağlanan 100 bin liralık hibe destekle arılı kovan ve ekipman aldı. Arıcılığa geçen yıl haziran ayında başlayan Çelebi, verimi ve kaliteyi artırmak için eşinin de desteğiyle kovanlarını çevre il ve ilçelerin kırsalına da götürüyor.

70 kovanla yaptığı üretimi 300 kovana çıkarmayı hedefleyen Çelebi, eşi ile omuz omuza üretimi sürdürüyor.

- "İhracata yönelmeyi düşünüyorum"

Nusaybin ilçe kırsalında arıların bakımını sürdüren bir çocuk annesi Çelebi, AA muhabirine, sosyal medyada Bakanlığın projesini gördüğünü, başvuruyu yaparak destek almaya hak kazandığını söyledi.

Dünyada tarım ve hayvancılığın öneminin her geçen yıl daha da arttığına işaret eden Çelebi, bu doğrultuda üretime katkı sunmak istediğini belirtti.

Çelebi, eşinin bu konuda 5-6 yıllık bir tecrübesi olduğunu, kendisinin de teknik bilgisi bulunduğunu anlatarak, "Öğretmenliği bırakıp bu işi yapmaya karar verdim. 60 kovanla başladım, şu anda 70 kovanımız var. İlerleyen zamanda bunu 300 kovana çıkarmayı, ihracata yönelmeyi düşünüyorum. Kaliteyi artırmak için kovanları kırsala da götürüyoruz. Bu şekilde bal üretimini ve arı devamlılığını sağlamış oluyoruz. Diğer bal ürünlerini de üretmeyi düşünüyoruz." dedi.

Projenin 3 yıl süreli olduğunu ancak arıcılığı 3 yılla sınırlı tutmak istemediklerini dile getiren Çelebi, uzun soluklu üretim yapıp, kendi markalarını oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Doğal koşullarda bal ürettiklerini anlatan Çelebi, "Organik tarım mezunuyum ve kimyasala tamamen karşıyım. Doğal ürettiğimiz balı önce ailece tüketiyoruz. Yoğun bir talep var. Türkiye'nin her yerinden sipariş almaya devam ediyoruz. Edirne, Ankara gibi farklı şehirlere bal gönderiyoruz." diye konuştu.

Çelebi, bu alanda eğitim gören kadınlara üretmeleri, aile ve ülke ekonomisine katkı sunmaları çağrısında bulundu.

Gezginci arıcı olmanın zorluklarına değinen Çelebi, bu zorlukları eşinin desteğiyle aştığını kaydetti.

Eşinin kendisine güvendiğini, başarılı olması için kendisini motive ettiğini dile getiren Çelebi, verdiği destekten dolayı şükran duyduğunudu da ifade etti.


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