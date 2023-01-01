Midyat'ta "Sabah namazında buluşuyoruz" etkinliği yapıldı

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MARDİN (AA) - Midyat'ta İlçe Müftülüğünce "Sabaha namazında buluşuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.



Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hz. Veysel Karani Camisinde düzenlenen programa, Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz ve vatandaşlar katıldı.

Camide sabah namazı kılındı, dua edildi.



Kaymakam Solmaz, programa katılımın yüksek olduğunu belirterek, "Yeni yıl hayırlara vesile olsun." dedi.

Vatandaşlar da yeni yılın hayırlı olmasını dileyerek, yapılan ibadetlerin de kabul olması dileğinde bulundu.



















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