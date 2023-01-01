Mardin'de tırın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde 19 Aralık'ta tırın çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Duruca Mahallesi'nde Doğan Ünüştü (23) yönetimindeki 33 ALR 576 plakalı tırın devrildikten sonra yol kenarındaki Cihan Işık'a (14) çarptığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Sürücü Ünüştü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Cihan Işık, tedavi gördüğü Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.