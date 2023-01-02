Artuklu Belediyesinde 2023 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Artuklu Belediyesinde 2023 yılının ilk toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede başkanlığında yapıldı.

Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri okundu.



Oylamaya sunulan gündem maddeleri, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda pazar esnafının ücret tarifeleri de görüşüldü.



Meclis üyelerinin ortak kararı ile 2023 yılı için zam yapılmayacak, 2022 yılı tarifesi üzerinden ücretlendirme devam edecek.



Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, pazar esnafının talebi üzerine ücret tarifesini görüştüklerini belirterek, 2023 yılı için zam yapılmayacağının müjdesini verdiklerini ifade etti.



Tatlıdede, şunları kaydetti:



"İkinci müjdemiz 2022 yılından biriken ekim, kasım ve aralık aylarına ait borçların da silinmesine karar verdik. Tabi bu borçları silerken, borcunu ödeyen esnafımızın da mağdur olmaması adına yaptıkları 3 aylık ödemeyi 2023 yılında yapacakları ödemelerden düşüreceğiz. Pazar esnafımızdan da ricamız bunun vatandaşlara fiyat konusunda olumlu yönde yansıması. Artuklu halkı için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. İnşallah 2023 yılında güzel çalışmalara imza atacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.