Nusaybin Belediyesi 8 Mart Mahallesine yeni bir park kazandırıyor

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MARDİN (AA) - Nusaybin Belediyesince 8 Mart Mahallesine yeni bir park kazandırılacak.



Aram Sokak üzerinde bulunan 1430 metrekarelik yeşil alan, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince parka dönüştürülecek.



Alanda yeşillendirmenin yanı sıra 305 metrekarelik yürüyüş yolu yapılacak, alana bank, piknik masası oyun grubu yerleştirilecek.



Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, ilçede imarda yeşil alan olarak görünen tüm noktaları yeşil alan ve park olarak kullanacaklarını belirterek, yeşil bir Nusaybin için çalıştıklarını söyledi.

2022'de belediyenin kaynaklarıyla Sınır Park Mesire Alanını ilçeye kazandırdıklarını dile getiren Kayabaşı, 2023 yılının da Nusaybin için hizmet ve eser yılı olacağını bildirdi.



Tüm planlamaları yaptıklarını anlatan Kayabaşı, 8 Mart Mahallesine kazandıracakları parkı da en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.



Kayabaşı, "Nusaybinli hemşehrilerimiz hizmetin en iyisini hak ediyor. Bizler de en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Yeni parkımız 8 Mart Mahallesindeki değerli vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.







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