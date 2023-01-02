GÜNCELLEME 2 - Mardin'de devrilen minibüste hayatını kaybeden 6 kişiden 2'sinin cenazesi defnedildi

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MARDİN (AA) - Mardin'de minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişiden 2'sinin cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 47 AT 479 minibüs, Midyat-Ömerli kara yolunda şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Abdullah Macit, Yusuf Tunç ve Ruken Adam yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Fikret Akiba (40) ve Türkan Dağ'ın (30) Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Hamza Altun (24), Mehmet Ali Çalışkan (37) ve Abdulcelil Çetin'in (33) ise Midyat Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, kazada hayatını kaybedenlerin Midyat'ta kaldığını, Mardin merkez ve Ömerli ilçesinde çalıştıklarını anlattı.

"Kazada hayatını kaybedenler kamu görevlisi." diyen Vali Demirtaş, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın soruşturulması için iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Ömerli Devlet Hastanesi'nde otopsisi tamamlanan Kamuran Önen ve Yusuf Tunç'un cenazesi Midyat ilçesine getirildi.

Midyat Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Önen ve Tunç'un cenazeleri, Kıble Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Önen ve Tunç'un yakınları, Vali Mahmut Demirtaş ile vatandaşlar katıldı.









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