Midyat'ta 18 derslikli okulun açılışı yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde 18 derslikli okulun açılışı gerçekleştirildi.

Mülkiye Başmüfettişi ve eski Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in girişimleri sonucu Kuveyt merkezli Necat Yardım Derneğince Midyat ilçesinde yıkılan 6 derslikli Fahrettin Önen İlkokulu'nun yerine 18 derslikli okul yapıldı.

Erin, okulun açılışında, derneğin dünyanın birçok yerinde okul inşa ettiğini kaydederek, Şanlıurfa'da da birçok okul yaptıklarını söyledi.

"Midyat'a da bir okul yapmalarını istedik. İnşallah bu okul ilk oldu, ama son olmayacaktır. İnşallah çocuklarımızın daha az sayıda öğrencinin yer alacağı dersliklere kavuşturacağız." ifadelerini kullanan Erin, okulun hayırlı olmasını diledi.

Törene, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Midyat Belediye Başkan Vekili Şehmus Tural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, AK Parti Mardin İl Başkan Vekili Vahap Alma, dernek yöneticileri ve okul idaresi katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.