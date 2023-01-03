Mardin'de 200 basketbol potası kurulacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Mardin'de 10 Bin Pota Projesi kapsamında kent genelinde uygun görülen mekanlara 200 basketbol potası kuracak.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yer Gösterin Pota Yapalım" düşüncesinin doğrultusunda Spor Toto Teşkilat Başkanlığının hayata geçirdiği 10 Bin Pota Projesi kapsamında gençleri kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutmak, her yaş grubundaki vatandaşları spor yapabilmesine imkan sağlamak, spor kültürünü canlandırarak gençlerin heyecanını potansiyele çevirmek amacıyla ülke geneline basketbol potası kuruluyor.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının üstlendiği proje ile kent genelindeki ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde okul bahçeleri başta olmak üzere, uygun olan mekanlara toplam 200 basketbol potası kurulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.