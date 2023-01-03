Mardin'de kalkınmaya katkı sunacak projeler için imzalar atıldı

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MARDİN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, 2022 yılında Mardin'de uygulanan 2 projeye ek ödenek ve 3 yeni proje için protokol imzalandı.

İmza töreni, Vali Mahmut Demirtaş, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral ve uygulayıcı kuruluşların da katılımıyla Valilik Dara Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Demirtaş, yaptığı konuşmada, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının bölgeye çok ciddi bir katkısının olduğunu belirtti.

Tarım projelerine 46 milyon lira civarında destekte bulunduklarını anımsatan Vali Demirtaş, "Ama bunun totaline bakılırsa 100 milyon liranın üzerinde. Hem Tarım Bakanlığının hem GAP'ın hem de çiftçi kredisi var. Bu da bizi mutlu ediyor. Özellikle işsizliğin ve kırsal bölgeden şehirlere göçün önlenmesinde projelerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdiden projelerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral ise, ek ödenek aktarılan projelerle birlikte GAP İdaresi tarafından 2022 yılında desteklenen projelerin toplam bütçesinin 55 milyon liraya ulaştığını dile getirerek, "Gelen talepler doğrultusunda 2 projemizde de kaynak artışı oldu. Ek bütçelerle nitelikli projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Projelerin Mardin’e hayırlı olmasını diliyorum" diye belirtti.





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