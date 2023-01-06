Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Mardin Valiliğini ziyaret etti

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MARDİN (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, Vali Mahmut Demirtaş'a ziyarette bulundu.

Ziyarette, güven ve huzurun hakim olduğu Mardin'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çetin, teşkilatın ildeki faaliyetlerine ve güvenlik durumuna dair Vali Demirtaş ile görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş da, Çetin ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Orgeneral Çetin'e, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu eşlik etti.





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