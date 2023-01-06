Mardin'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

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MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nur Mahallesi'nde apartmanın önüne bıraktığı motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Musab Yiğit, durumu polise bildirdi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, motosikletin çalınma anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, yaya olarak apartmanın önüne gelen şüphelinin motosikletin park yerine bağlı zincirini kestiği, sitenin dışına çıkardığı motosiklet ile olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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