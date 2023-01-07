Mardin'de bebeğin ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tırın altında kalan bebeğin yaşamını yitirdiği kazada gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Evinin önünde oynarken park halindeki tırın arkasına geçen ve aracın hareket etmesiyle hayatını kaybeden 16 aylık Hicran Bozkurt'un ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan sürücü M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi'nde, dün, 16 aylık Hicran Bozkurt evinin önünde oynarken park halindeki tırın arkasına geçmiş, bebeği fark etmeyen şoför M.B. aracı hareket ettirmişti. Çevredekilerin uyarısıyla M.B. aracı durdurmuş, tırın altında kalan bebek kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



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