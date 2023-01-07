Mardin Valisi Demirtaş, Derik ilçesinde incelemelerde bulundu

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MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Derik ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçede biten ve yapımına devam edilen projeleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, ilk olarak Dede Kargın Türbesi etrafında yapılan ihata duvarı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde gördü.

Kadın Merkezi olarak düşünülen eski Hükümet Konağını da gezen Demirtaş, buradan da ilçe merkezindeki Cevizpınar Mahallesi'nde sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmalarını gezerek esnaflar ile bir süre sohbet etti.

Derik'e önemli hizmetlerle buluşturduklarını söyleyen Demirtaş, şöyle konuştu:

“Derik bizim açımızdan, Mardin açısından çok önemli bir ilçe. Biz hem Derik'i, hem de Deriklileri çok seviyoruz. Geldiğimiz günden beri Derik'e çok güzel hizmetler yaptığımızı düşünüyorum. Çalışmalarını tamamlayacağımız tekstil fabrikasında yaklaşık 200 vatandaşımıza istihdam imkanı sağlayacağız. Şehir merkezinde 450 dükkanın hepsine kepenk giydirmesini yaptık."

Eski hükümet konağının restore edildiğini de belirten Demirtaş, "Restore ettiğimiz bu mekanı kadın merkezi olarak kullanmayı düşünüyoruz. Derik'te güzel bir pazar yeri yapmayı düşünüyoruz. Kapalı pazar yeri alanını 3 katlı olarak planlıyoruz. Bir katını tekstil fabrikası, geri kalan iki katını ise kapalı pazar yeri olarak kullanmayı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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