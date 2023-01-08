Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

İlçenin kırsal Akağıl Mahallesi'nde F.Y. (21) ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, F.Y'ye silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler F.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

F.Y'nin cesedi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesine gönderildi.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.



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