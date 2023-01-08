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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı

AA

Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 aile arasındaki husumet sona erdi.

İstanbul'da yaklaşık 3 ay önce çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga nedeniyle aralarında husumet oluşan Kızıltepe'de yaşayan İbrahimoğlu ailesi ile Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaşayan Kada ailesinin fertleri, kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırıldı.

Yalınkılıç Mahallesi'ndeki taziyeevinde düzenlenen törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, kanaat önderleri ile iki ailenin fertleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından duaların okunduğu törende, iki ailenin fertleri el sıkıştı.

Törende konuşan Vali Demirtaş, birlik ve kardeşliğin önemine işaret ederek, husumet büyümeden iki ailenin barışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Demirtaş, "Kan davasının sürdürülmesinin ne kadar günah ve sıkıntılı olduğunu hepimiz yaşayarak öğreniyoruz. Bu topraklar bereketli topraklar. Bu topraklarda artık gözyaşı ve kan istemiyoruz, birlik, beraberlik, kardeşliğin olmasını istiyoruz. Dost olalım, birbirimizle kardeş olalım. Bu kardeşliği güçlendirmek için her türlü adımı atalım." dedi.

Milletvekili Cevheri de bu tür hadiselerin aileler arasında yaşanmasını istemediklerini belirterek, bu coğrafyada barış ve kardeşliğin hüküm sürmesini temenni ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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