Mardin'de katı atıklardan bir yılda 18 bin MW enerji elde ediliyor

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Aktarma İstasyonunda kurulan biogaz tesisinde bir yılda elde edilen 18 bin MW enerji şehrin aydınlatılmasına aktarılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevreyi korumak, doğaya atılan çöpten elektrik üretimi sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kent genelinden toplanan günlük 400 ton evsel atık, 600 bin metrekare alana kurulan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde bir araya getiriliyor.

Katı atıkların meydana getirdiği ve karbondioksitten 25 kat daha zararlı olan metan gazının doğaya salınmasının önüne geçmek adına 2020 yılında yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen Biogaz Enerji Üretim Santralinde, 3. gaz jeneratörünün kurulumu da tamamlandı.

Biogaz santralinin kurulu gücü 4,5 MW (megawatt) kapasitesine çıkarıldı. Lisans gücünün 9,36 MW olduğu biogaz santralinde günlük toplanan 400 ton katı atıktan yılda 18 bin MW enerji elde ediliyor.

Vahşi depolamayı, görüntü kirliliğini ve çevreye yayılan kötü kokuyu önleyen tesiste, "Mekanik Ayırma ve Kompost Tesisleri Projeleri" devam ediyor.

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