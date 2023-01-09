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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de rahatsızlığı bulunan 5 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

AA

Mardin'de rahatsızlığı bulunan 5 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

MARDİN (AA) - Mardin'de soluk borusunda rahatsızlık bulunan 5 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören 5 aylık Zehra Beren E'ye konjenital trakeomalazi (soluk borusuna destek olan kıkırdağın doğuştan gevşek olması) tanısı konuldu.

Bebeğin Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Zehra Beren E. için kente ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden alınarak Mardin Havalimanı'na ulaştırılan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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