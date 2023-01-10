MAÜ'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program

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MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesince 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Üniversitede gerçekleştirilen programa kentte görev yapan basın mensupları katıldı.



Programda konuşan Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin basınının ruhu, birikimi, işlevselliği ve donanımıyla kent için bir şans olduğunu belirterek, kadim şehrin ulusal ve uluslararası alanda önemli bir yerde bulunmasında basınının önemli katkısı olduğunu söyledi.



Mardin'in tarihi ve sosyal dokusuna uygun olarak Mardin Artuklu Üniversitesinin bir "Sosyal Bilimler Üniversitesi" kimliğiyle yola çıktığını belirten Özcoşar, şehrin ve bölgenin içinde barındırdığı bütün değerleri gün yüzüne çıkararak, gelişmesine katkı sunan Mardin Artuklu Üniversitesinin oluşturduğu 5T (Tıp, Turizm, Tarım, Ticaret, Tasarım) Vizyonuyla şehrin gelişimine ivme kazandırdığını kaydetti.

Çok yönlü gelişmiş, sosyal yönü zengin, her manada donanımlı, ahlak, bilgi ve üretimiyle geleceğe güvenle yürüyecek nesiller yetiştirmek idealiyle çalıştıklarını dile getiren Özcoşar, ahlak, bilgi ve üretim anlayışıyla çok yönlü ve insan odaklı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Özcoşar, Mardin Artuklu Üniversitesinde bütün farklılıkların üstünde bir üniversitelilik kimliğinin oluştuğunu sözlerine ekledi.

Basın kuruluşu temsilcilerine üniversitenin çalışmaları hakkında da bilgi veren Özcoşar, haberleriyle bu çalışmaları görünür hale getiren basın temsilcilerine teşekkür etti.

Programın sonunda basın mensuplarına kampüsü gezdiren Rektör Özcoşar, kampüste inşa edilen yeni alanları da tanıttı.

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