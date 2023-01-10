Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde Almanca dil eğitimi veriliyor

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Gençlik Merkezi yabancı dil öğrenmek isteyen gençlere ücretsiz Almanca eğitimi verilen kurs açtı.
Dersler, A1 ve A2 seviyesinde verilirken, yüz yüze eğitimlerin yanı sıra kurslar online da gerçekleştiriliyor.
Online kurslar ile dil öğrenmek isteyen ya da akademik alanda kendini geliştirmek isteyen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği yabancı dil kursu yeniden başvuruya açıldı.
Dersler cumartesi günleri 2 grup şeklinde verilmekte. Kurs bitiminde sınavı geçen öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.
Kurslara başvuru yapmak isteyen gençler Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezine gelerek kayıt yaptırabilir.