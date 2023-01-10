Belediye Başkanı Şahin'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

MARDİN (AA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında, gazeteciliğin en kutsal mesleklerden biri olduğunu belirterek, büyük özveri, çalışma ve üretim gerektiren bu mesleğe gönül vermiş, günün her saati görevini ifa etmek için uğraşan, meslek etiğinden ayrılmadan vatandaşların haber alma özgürlüğüne katkıda bulunan gazetecilerin kendileri için kıymetli olduğunu belirtti.



"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizde ve ülkemizde yakaladığımız başarı ve istikrarı devam ettirmek ve daha ileriye taşımak adına gazetecilerimizle birlikte zorlu yolları aşacağımıza, fikirleriyle, kalemleriyle geleceğe daha inançlı ve daha emin adımlarla ilerleyeceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullanan Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.







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