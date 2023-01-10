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Midyat Kaymakamı Solmaz'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AA

Midyat Kaymakamı Solmaz'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, basın mensuplarının bu anlamlı gününü kutlayan Solmaz, basın mensuplarına sağlıklı ve başarılı bir meslek hayatı diledi.


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