Derik Kaymakamı Çakır esnafı ziyaret etti

MARDİN (AA) - Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.
Kaymakam Çakır beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Karahan, Esnaf Sanatkarlar Dernek Başkanı Atman Elitaş ve muhtarlarla Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından cephe sağlıklaştırma çalışmalarının yürütüldüğü Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.
Esnafa hayırlı iş ve bereketli kazanç dileyen Çakır, esnafa duvar saati hediye etti.