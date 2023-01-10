Savur'da voleybol turnuvası sona erdi

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MARDİN (AA) - Savur Kaymakamlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvası yapılan final maçıyla sona erdi.



Kaymakamlık tarafından düzenlenen turnuvada, rakiplerini eleyerek finale yükselen Savur Belediyesi ve Nuri Cıngıllıoğlu Anadolu Lisesi takımları arasında final maçı oynandı.



Nuri Cıngıllıoğlu Anadolu Lisesi takımı, final maçında rakibini yenerek, turnuvanın şampiyonluğunu elde etti.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Kaya, şampiyon olan takıma kupa ve madalyalarını verdi.

Kaya, turnuvaya katılan tüm takımlara, sporculara ve sporseverlere teşekkür ederek, "Sporun güzelliğini hep birlikte yaşadık. Düzenlediğimiz turnuvalar birlik, beraberlik, tanışma, dayanışma ve kaynaşmaya vesile olmaktadır. Sporun tüm branşlarını destekliyor, gençlerimizi sporla buluşturmak için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz." dedi.

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