Mardin Valisi Demirtaş, kentteki gazetecilerle bir araya geldi

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MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.



Vali Demirtaş, Artuklu ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, basın mensupları ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Basın mensuplarının bu anlamlı gününü kutlayan Demirtaş, kentte gerek yerel gerek ulusal basın temsilcileriyle iş birliğini yoğun bir biçimde sürdürdüklerini belirtti.



Demirtaş, kaydetti:



"Basın emekçileri, gece gündüz, soğuk sıcak demeden, mesai mefhumu gözetmeden, insanımızın bilgiye, habere anında ulaşması için büyük bir gayret göstermekte, toplumun gören gözü, işiten kulağı, kamu vicdanının sesi olarak görev yapmaktadır. Basın çalışanlarının görevlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmesi, Mardinli hemşehrilerimize doğru, güvenilir ve tarafsız haberlerin ulaştırılması noktasında valilik olarak gereken tüm desteği sağlıyoruz."



Mardin'e kazandırılan ve devam eden yatırımlara değinen Demirtaş, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak kenti cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını aktardı.



Demirtaş, vatandaşlara en güzel hizmetleri ulaştırmak için mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını dile getirerek, "Gönlüne giremediğimiz, kapısını çalmadığımız, halini hatırını sormadığımız hiçbir hemşehrimiz kalmasın" parolasıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Tüm projelerin, kadim şehrin ruhuna, tarihine, kültür ve medeniyetine uygun olmasına dikkat ettiklerini belirten Demirtaş, çalışmaların bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olmasına özen gösterdiklerini aktardı.



Demirtaş, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu taçlandırmak için Mardin olarak büyük gayretle çalıştıklarını anlatarak, turizmden sanayiye, tarımdan finansa, eğitimden sağlığa her alanda, Mardin'i bölgenin ve ülkenin önde gelen kentlerinden biri haline dönüştürmek istediklerini kaydetti.



Demirtaş, daha sonra basın mensuplarının görüş ve önerilerini dinledi.





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