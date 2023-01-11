MAÜ'deki öğrencilerinden Savur'daki öğrencilere giyim yardımı

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MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ) okuyan öğrenciler, Savur ilçesindeki öğrencilere atkı ve bere desteğinde bulundu.

MAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve Sağlık ve Spor Öğrenci Topluluğu iş birliğinde gerçekleştirilen "Çocuklarımız Üşümesin Projesi" kapsamında öğrencilerin dönem boyunca ördüğü atkı ve bereler, Savur ilçesinde Şenocak Beyazıt Boran, Kırkdirek ve Taşlık İlkokul öğrencilerine dağıtıldı.

Öğretim görevlisi Feride Doğru Mungan, "Öğrencilerimizle tek yürek olup uygun zamanlarda ve mekanlarda atkı ve bere örmeye başladık. Yaptığımız atkı ve bereleri öğrencilere ulaştırdık." dedi.



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