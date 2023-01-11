Vakıf Katılım 165'inci şubesini Mardin'de hizmete açtı

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MARDİN (AA) - Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, 2023 yılı sonu itibarıyla 191 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Vakıf Katılım'ın Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki şubesi, Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Mardin OSB Başkan Vekili Abdulnasır Duyan, oda başkanları ve kurum müdürlerinin katılımıyla açıldı.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in okuduğu duanın ardından kurdele kesilerek 165'inci şube açıldı.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, AA muhabirine, Vakıf Katılım'ın hızlı şekilde Türkiye genelinde şubeleştiğini söyledi.

165'inci şubeyi Mardin'de hizmete açtıklarını dile getiren Çelik, büyümeye devam ettiklerini kaydetti.

Çelik, "2022 yılında 35 yeni şube açtık. Mardin'de de inşallah Vakıf Katılım'ın hizmetlerini, imkanlarını sunacağız." dedi.

- "Hedefimiz Türkiye'deki bankacılık sektöründe ilk 10 banka içerisine girmek"

Katılım bankacılığında lider olmayı hedeflediklerini dile getiren Çelik, bunun için ciddi bir sermaye yapıları olduğunu belirtti.

"Şu anda ödenmiş sermayesi olarak Türkiye'deki en güçlü katılım bankasıyız. Bankacılık sektörü içerisinde de ödenmiş sermayesi en güçlü 3. bankayız. Bu güçlü sermaye yapımızla hedefimiz hem katılım bankacılığı sektöründe liderliğe ulaşmak hem de Türkiye'deki bankacılık sektöründe ilk 10 banka içerisine girmek." ifadelerini kullanan Çelik, bu hedefe doğru emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

- "Sektördeki payımızı artıracağız"

Çelik, bu kapsamda şube sayılarını da artırmayı sürdüreceklerini, bu yıl 26 şube açmayı planladıklarını belirtti.

"2023 yılı sonu itibarıyla 191 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz." diyen Çelik, hem katılım bankalarının hem de bankacılık sektörünün üzerinde bir büyüme performansına sahip olduklarını ifade etti.

Çelik, hem sektördeki paylarını artırdıklarını hem de illerde etkinliklerini artırmaya gayret gösterdiklerini anlatarak, "Şu anda 190 milyara varan aktif büyüklüğümüz, 165 şubemiz var. Önümüzdeki yıl yine bu büyüme trendimizi devam ettirip, sektördeki payımızı artıracağız." diye konuştu.

Katılım bankaları çerçevesinde ihtiyacı olan tüm iş adamlarına imkan sunduklarını dile getiren Çelik, firmalarla, işletmelerle ortaklık bazında finansal işbirlikleri de kurabildiklerini aktardı.

Çelik, "Dolayısıyla iş adamlarımızın da yanındayız. Finansmana erişimde zorlanan tüm işlemler için Vakıf Katılım şubelerine uğramalarını tavsiye ederim." şeklinde konuştu.





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