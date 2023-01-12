Mardin Valisi Demirtaş inşası süren kadın konukevinde incelemelerde bulundu

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MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, inşaatı süren kadın konukevinde inceleme yaptı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı, şiddete maruz kalan kadınların korunması amacıyla merkez Artuklu ilçesinde Kadın Konukevi Projesini hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyor.



Bu kapsamda, fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddete uğrayan kadınların psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre barınabilecekleri konukevi inşa ediliyor.



Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yapımı süren kadın konukevinde inceleme yaptı, çalışmalarda gelinen son duruma ilişkin bilgi aldı.



770 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek projenin 590 metrekare oturma alanına sahip olacağı, zemin artı 2 katlı olarak tasarlandığı, konukevinde yönetici odaları, dinlenme odası, güvenlik, çocuk oyun alanları, etkinlik odası, yemekhane, mutfak, bireysel görüşme odası, revir, spor alanı ve toplantı salonu bulunacağı, 30 kadına aynı anda hizmet verecek kapasitede olacağı belirtildi.







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