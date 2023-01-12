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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de fırında yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasında

AA

Mardin'de fırında yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasında

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir ekmek fırınında yaşanan hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülere göre, Poyraz Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınına müşteri gibi gelen bir kişi, ekmek siparişi verdi.

O sırada okuldan gelen ve kasaya bakan Rohat Güzel (13) , müşteriye siparişini hazırladı.

Şüpheli, parayı kasaya bırakmış gibi yapıp kasiyerden 200 lira para üstünü aldıktan sonra elindeki makarna ile sipariş ettiği ekmeği fırında bırakıp, yarım saat sonra bir akrabasının gelip alacağını söyleyerek fırından ayrıldı.

Fırın sahibi Ozan Güzel, namaza gittiğini, o sırada okuldan gelen oğlunun kasaya bakmasını isteğini söyledi.

Akşam hesapta 200 lira açık görünce kamera kayıtlarını izlediklerini aktaran Güzel, "Görüntüleri izleyince şahsın çocuktan istifade ederek onu dolandırdığını tespit ettik. Şahıs kasaya bakan oğluma 200 lira vermiş gibi yapıp para üstünü almış. Şahsı tanımıyoruz. Daha önce fırında ve ilçede görmedik. Şahıs hakkında başkalarını da dolandırmaması adına şikayetçi olacağım." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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