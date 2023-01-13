Savur'da zabıta ekiplerinden kaldırım işgali uyarısı

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MARDİN (AA) - Savur Belediyesi zabıta ekipleri tarafından esnafa kaldırım işgali uyarısı yapıldı.



Tarihi çarşı caddesinde yayalar ve engelli vatandaşların yürüme alanı olan kaldırımların bazı iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için zabıta ekiplerince denetim yapıldı.



Esnafı uyaran ekipler, işgaller nedeniyle kaldırımlarda ve trafikte meydana gelen aksaklıkların ortadan kaldırılması için esnafa tebligatta bulundu.



Ekipler, uyarılara rağmen kaldırımlar işgalini sürdürenlere yönelik para cezası uygulanacağını bildirdi.

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