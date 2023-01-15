Mardin'de rahatsızlığı bulunan 50 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

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MARDİN (AA) - Mardin'de kanama bozukluğu bulunan 50 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Merkez Artuklu ilçesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 50 günlük Jiyan bebeğe hemofili (kanama bozukluğu) tanısı konuldu.

Bebeğin Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Jiyan bebek için kente ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden alınarak Mardin Havalimanı'na ulaştırılan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.





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