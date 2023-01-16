Mardin'de cezaevleri için başlatılan kitap bağışı kampanyası sürüyor

MARDİN (AA) - Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ceza infaz kurumu kütüphaneleri için Mardin'de başlatılan kitap bağışı kampanyası devam ediyor.
"Kitap iyileştirir" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Mardin Adliyesinde ve bir alışveriş merkezinde kurulan standa kitap bağışı sürüyor.
Cumhuriyet Savcısı Enes Kürkçü, Mardin E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Aslan ve adliye personeli ile adliye binasında kurulan standa kitap bağışı yaptı.
Kürkçü, kampanyanın hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşlara kitap bağışı yapmaları çağrısında bulundu.
Kentte 2 noktada kurulan stantlara 15 Şubat'a kadar kitap bağışı yapılabilecek.