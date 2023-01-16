Mardin'in Kabala Mahallesi'nde içme suyu hattında yenileme çalışması

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MARDİN (AA) - Mardin'de Kabala Mahallesi'nde içme suyu hattında yenileme çalışması başlatıldı.



Merkez Artuklu ilçesinin Kabala Mahallesi'nde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla düzenlenen programla çalışmalar başladı.



Vali Demirtaş, mahallede yürütülecek çalışmayla ilgili MARSU yetkililerden bilgi aldı.



Alanda yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Demirtaş, amaçlarının vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli içme suyunu en kısa bir sürede ulaştırmak olduğunu söyledi.

Mevcut içme suyu şebekesinin 30 yıl önce döşendiğini dile getiren Demirtaş, "Kabala büyük bir mahallemiz. Ancak mahallemizde yaşadığımız en büyük problem şebekede sürekli bir takım arızların meydana geliyor olması. Bugün inşallah şebekeyi yeniliyoruz. Yeni bir su deposu yapacağız. Mevcut iki su depomuzun bakım ve onarımını yapacağız. Bir su depomuzu da tamamen yıkmayı düşünüyoruz." dedi.



Kabala Mahallesine doğalgaz müjdesi de veren Demirtaş, altyapı çalışmasıyla birlikte doğalgaz çalışmalarına da başlayacaklarını belirterek, çalışmaların mahalleye hayırlı olmasını diledi.



Programa, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, MARSU Genel Müdürü Mehmet Songur, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve diğer ilgililer katıldı.





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