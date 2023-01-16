MBB Gençlik Merkezinde psikoterapi ve psikolojik danışmanlık desteği

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde, gençlere psikoterapi ve psikolojik danışmanlık desteği sunuluyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlık Gençlik Merkezi, her alanda gençlerin yanında olmaya devam ediyor.



Bu kapsamda Gençlik Merkezine üye gençlerin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla psikoterapi ve psikolojik danışmanlık desteği sağlanıyor.



Psikolojik danışmanlık birimi bireysel desteğin yanı sıra grup çalışmaları, eğitim ve seminerleri de düzenlemekte. Birim tarafından gençlere ücretsiz hizmet sunulmakta.



Başvurular Gençlik Merkezinde yapılmakta. Başvuru formu doldurulduktan sonra belirlenen gün ve saatlerde seanslar oluşturulmakta, her seansın 50 dakika sürdüğü görüşmelerde problemlere bağlı olarak seans süreleri yeniden düzenlenebilmektedir.



2022'nin temmuz ayı itibarıyla başlayan bu destek kapsamında şu ana kadar 232 seans bireysel psikoterapi hizmeti sunuldu.







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