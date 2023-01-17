Mardin Büyükşehir Belediyesince Ravza kapalı pazar alanı yenileniyor

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ravza kapalı pazar alanında yenileme çalışması yürütüyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, vatandaşları ve pazar esnafını kışın soğuktan, yazın da sıcaktan korumak, daha modern ve düzenli bir ortamda satış ve alış veriş yapmalarını sağlamak için Ravza Caddesi'ndeki pazar alanında yenileme çalışması başlattı.



Çalışmalar kapsamında, pazarın çevresi izolasyon malzemesi ile çevrilecek, alanın denetiminin sağlanması için zabıta odası yapılacak.

Alanda ayrıca kadın ve erkekler için tuvalet ile mescit yapılacak.

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