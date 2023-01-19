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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de düzenlenen masa tenisi turnuvasının galibi Üçkavak Ortaokulu oldu

AA

Mardin'de düzenlenen masa tenisi turnuvasının galibi Üçkavak Ortaokulu oldu

MARDİN (AA) - Mardin'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvasında Üçkavak Ortaokulu birincilik elde etti.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, küçük kızlar kategorisinde 12 takım yarıştı.

Final karşılamalarında Savur ilçesindeki Üçkavak Ortaokulu birinci, merkez Artuklu ilçesindeki Yaylı İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Ömerli ilçesindeki Vatan Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Üçkavak Ortaokulu Müdürü Reşat Karadağ, turnuvaya katılan tüm takımları kutladı.

Geçen yıl da aynı turnuvada okullarının galibiyet elde ettiğini dile getiren Karadağ, "Bu yıl da gayret gösterip il birincisi olup, bizi gururlandıran sevgili öğrencilerimizi, ailelerini, antrenörümüz Sabri Daş'ı tebrik ediyoruz. İlimizi temsil etmek üzere Gaziantep'e gidecek olan takımımıza başarılar dilerim." dedi.


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