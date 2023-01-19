GÜNCELLEME 3 - Mardin'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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MARDİN (AA) - Mardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda, cipte bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) yaşamını yitirdi, Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Chiman Shaheen Khalid de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ahmed Jalaladeen İbrahim buradaki ilk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İbrahim'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.



- Saldırıyla ilgili 4 zanlı yakalandı

Mardin Valiliğince yapılan açıklamada, merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen, 4 Irak vatandaşının öldürülmesi, 1 Irak vatandaşının yaralanması olayıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Yapılan soruşturmada, olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş, F.A, A.Y. ve A.K. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikat titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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