Mardin'de Gençlik Merkezi Bilişim İnovasyon Atölyesinde gençlere eğitim veriliyor

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Bilişim İnovasyon Atölyesinde, gençlere yönelik 7 alanda eğitim veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gençlik Merkezinde gençlerin her alanda kendilerini geliştirmesi için her geçen gün kurs ve atölye sayısını zamanın ihtiyacına göre artırıyor.



Gençlik Merkezi Bilişim İnovasyon Atölyesinde python, bilişim devre tasarlama, web yazılım uzmanlığı, yapay zeka, teknokolik, temel bilgisayar, donanım teknik servisleri kursları veriliyor.

Bilişim İnovasyon Atölyesinde temel seviyeden başlayan eğitimler web sitesi geliştirme, yazılımcı programlama dili kullanarak yazılım, otomasyon ve projeler gerçekleştirme seviyesine kadar çıkılıyor.



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