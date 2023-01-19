Kızıltepe Gençlik Merkezi hizmet vermeye başladı

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, Kızıltepeli gençlere hizmet vermeye başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, Kızıltepeli gençlerin kültür, sanat ve sosyal alanda gelişimlerini sağlamak, sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olmak adına başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Gençlere hizmet vermeye başlayan Kızıltepe Gençlik Merkezinde, gençlerin ders çalışabileceği alan, kütüphane ve bilgisayar atölyesi gibi gençlere sosyal alanlar oluşturuluyor. Gençlerin ders aralarında dinlenebilmesi için çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Gençlerden gelecek talepler doğrultusunda merkez yakın zamanda hizmet sunmaya başlayacak.

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