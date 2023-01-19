MARDİN (AA) - Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kuruldu.
Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Genel Müdürlüğünün kültür varlıklarını koruma bölge kurullarının çalışma performansının ve kamu kaynaklarının etkin kullanımının iyileştirilmesi, sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin işlemlerin daha hızlı şekilde sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla bakanlık makamının onayıyla görev alanı Mardin, Siirt ve Şırnak olarak belirlenen müdürlüğün kurulduğu bildirildi.
Açıklamada, müdürlüğün aktif olarak faaliyetleri yürütmeye başladığı kaydedildi.