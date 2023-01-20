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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de telkari ürünleri çalan 4 zanlı tutuklandı

AA

Mardin'de telkari ürünleri çalan 4 zanlı tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 atölyeden telkari ürünleri çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunun Kültür Sokağı'ndaki telkari atölyesi ile geleneksel ve yöresel ürünlerin satıldığı 2 atölyede hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

UNESCO'nun "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülünü alan 79 yaşındaki Süryani telkari ustası Suphi Hindiyerli'nin atölyesinden yaklaşık 8 kilogram gümüş işleme telkari ürünler ile diğer atölyelerden geleneksel ürünler ve elektronik eşyaların çalındığı belirlendi.

Çevredeki 72 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonda, H.A, V.A, M.G. ve O.B. çalınan malzemelerle yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Telkari ürünler Hindiyerli'nin ailesine teslim edildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, zanlının bir atölyeye girmesi, tezgahları incelemesi, daha sonra güvenlik kamerasını devre dışı bırakması yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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