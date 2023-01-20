Mardinli öğrenciler harçlıklarıyla 5 ülkeden yetimlere destek oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardinli öğrenciler harçlıklarıyla 5 ülkeden yetimlere destek oldu

AA

Mardinli öğrenciler harçlıklarıyla 5 ülkeden yetimlere destek oldu

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, her ay biriktirdikleri harçlıklarıyla 5 ülkede yaşayan 22 yetim çocuğa yardım eli uzattı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bir-Sen ve Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle başlattığı "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesi kapsamında yetim öğrencilere destek veriliyor.

Proje kapsamında Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle aylık yaklaşık 5 bin 500 lira biriktirerek, Sudan, Sri Lanka, Arnavutluk, Afganistan ve Filistin'deki ihtiyaç sahibi 22 yetime sponsor oldu.

Okulun öğretmenlerinden Mehmet Fatih Akman, AA muhabirine, projenin başlamasıyla öğretmen ve öğrencilerin gönüllü olarak destek verdiğini söyledi.

Okuldaki her sınıfın bir yetim öğrenciye kucak açmaya çalıştığını aktaran Akman, "Yetimler bize ümmetin bir emanetidir. Yetim olan bir peygamberin ümmeti olarak bu vazifeye yerine getirmeyi sorumluluk olarak görüyoruz. Öğrencilerimize paylaşmayı, yardımlaşmayı somut hale getirmeyi sağlamak için bu projeyi önemsiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Hira Dağ (11), projeye istekli bir şekilde destek verdiklerini anlatarak, harçlıklarıyla yetim çocuklara destek olduklarını, bunun mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Semanur Demir (12), özellikle zor durumdaki yetimlerin hayallerini yerine getirmeleri için destek olduklarını dile getirerek, "Bu yardımlarımız umarım geleceklerinin güzel olmalarını sağlar." dedi.

Mehmet Bilal Demir (13), her gün ailesinin verdiği harçlığın bir kısmını bağışladığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evde eğitim gören cam kemik hastası kardeşlerin karne sevinci
YEREL HABERLER Evde eğitim gören cam kemik hastası kardeşlerin karne ...
(Görüntülü)MARDİN&#039;DE CİPE SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN IRAKLI 5 KİŞİNİN FOTOĞRAFLARI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MARDİN'DE CİPE SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN ...
Mardin'de, cipteki Iraklı 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı termal kamerada/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Mardin'de, cipteki Iraklı 5 kişinin öldüğü silahlı ...
Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili zanlıların takibi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili ...
Mardin´de, cipteki Iraklı 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı termal kamerada (2)
YEREL HABERLER Mardin´de, cipteki Iraklı 5 kişinin öldüğü silahlı ...
Mardin'de telkari ürünleri çalan 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Mardin'de telkari ürünleri çalan 4 zanlı tutuklandı
(Görüntülü)MARDİN&#039;DE 5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)MARDİN'DE 5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ...
Mardin´de, cipteki Iraklı 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı termal kamerada
YEREL HABERLER Mardin´de, cipteki Iraklı 5 kişinin öldüğü silahlı ...
(Görüntülü) IRAK PLAKALI CİPE SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 5&#039;E ÇIKTI (6)
YEREL HABERLER (Görüntülü) IRAK PLAKALI CİPE SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI ...
IRAK PLAKALI CİPE SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI (6)
YEREL HABERLER IRAK PLAKALI CİPE SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI (6)
Irak plakalı cipe saldırıda ölü sayısı 5'e çıktı (6)
YEREL HABERLER Irak plakalı cipe saldırıda ölü sayısı 5'e çıktı (6)
(Görüntülü) MARDİN - IRAK PLAKALI CİPE SOYGUN YAPMAK İÇİN SALDIRMIŞLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) MARDİN - IRAK PLAKALI CİPE SOYGUN YAPMAK ...
Irak plakalı cipe saldırıda ölü sayısı 5'e çıktı (5)
YEREL HABERLER Irak plakalı cipe saldırıda ölü sayısı 5'e çıktı (5)
(Görüntülü) IRAK PLAKALI CİPE SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN 5 KİŞİNİN SON GÖRÜNTÜLERİ (EK)
YEREL HABERLER (Görüntülü) IRAK PLAKALI CİPE SİLAHLI SALDIRIDA ...
Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kuruldu
YEREL HABERLER Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ...
Kızıltepe Gençlik Merkezi hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Kızıltepe Gençlik Merkezi hizmet vermeye başladı
Irak plakalı cipe saldırıda ölü sayısı 5'e çıktı (4)
YEREL HABERLER Irak plakalı cipe saldırıda ölü sayısı 5'e çıktı (4)
(Görüntülü) IRAK PLAKALI CİPE SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 5&#039;E ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) IRAK PLAKALI CİPE SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI ...
Mardin'de Gençlik Merkezi Bilişim İnovasyon Atölyesinde gençlere eğitim veriliyor
YEREL HABERLER Mardin'de Gençlik Merkezi Bilişim İnovasyon ...
Irak plakalı cipe saldırıda ölü sayısı 5'e çıktı (3)
YEREL HABERLER Irak plakalı cipe saldırıda ölü sayısı 5'e çıktı (3)
(Görüntülü) IRAK PLAKALI CİPE SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN 5 KİŞİNİN SON GÖRÜNTÜLERİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) IRAK PLAKALI CİPE SİLAHLI SALDIRIDA ...
GÜNCELLEME 5 - Mardin'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 5 - Mardin'de bir araca düzenlenen silahlı ...
GÜNCELLEME 4 - Mardin'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 4 - Mardin'de bir araca düzenlenen silahlı ...
(Görüntülü)IRAK PLAKALI CİPE DÜZENLENEN SALDIRIYLA İLGİLİ 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)IRAK PLAKALI CİPE DÜZENLENEN SALDIRIYLA ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.