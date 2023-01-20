Savur'da takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenciler ücretsiz tıraş edildi

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MARDİN (AA) - Savur ilçesinde takdir ve teşekkür belgesi getiren öğrenciler ücretsiz tıraş edildi.



İlçede berber Burak Ayaz (25) eğitime katkı sağlamak için takdir ve teşekkür belgesi getiren öğrencileri ücretsiz tıraş etti.



İş yerinin girişine "Takdir veya teşekkür belgesi getiren öğrencilere tıraş bedava" yazısı asan Ayaz, çok sayıda öğrenciye ücretsiz tıraş hizmeti verdi.



Ayaz, "Geleceğimiz olan çocuklarımız için böyle bir kampanya başlattım. Bir tıraş deyip geçmemek lazım. Bir tıraş ile öğrencileri eğitiminde daha verimli olmalarını sağlayabiliriz." dedi.



Öğrenciler de Ayaz'a teşekkür etti.



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