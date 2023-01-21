TAG Otoyolu'nda çekiciyle otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişi Mardin'de defnedildi

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MARDİN (AA) - Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa kesiminde çekiciyle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 4 kişi Mardin'de toprağa verildi.

TAG Otoyolu Şanlıurfa bölümündeki Suruç gişesi yakınlarında dün sürücüleri belirlenemeyen 34 SG 5797 plakalı otomobil ile 06 DS 8647 plakalı çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Cengiz Çaça (29), Ahmet Başdaş (44), kızı Melek Başdağ ve Doğan Bahadur'un (27) cenazesi Mardin'e getirildi.

Merkez Artuklu ilçesinde Kamor Halk Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından 4 kişinin cenazesi yan yana defnedildi.



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