Midyat'ta "Cami Gençlik Buluşması" etkinliği düzenlendi

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde "Cami Gençlik Buluşması" etkinliği düzenlendi.



Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan Cami Gençlik Buluşması etkinlikleri kapsamında, Midyat ilçesinde Abdulkadir Şimşek Camisinde program yapıldı.



Öğle namazı kılınmasının ardından, din görevlileri Cevat Turgut ile Yusuf Alğan sohbetinin ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.



Daha sonra etkinliğe katılanlara yemek ikram edildi.



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