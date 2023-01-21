Nusaybin'de sivil toplum kuruluşları 5 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı kınadı

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MARDİN (AA) - Nusaybin ilçesinde, yabancı plakalı cipe düzenlenen ve 5 Irak uyruklunun hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı kınadı.



İlçe merkezinde Sivil Toplum Kuruluşları Platformu yöneticileri ve vatandaşlar bir araya geldi.



Nusaybin Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Ömer Özel, burada yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.



İlçede bu ve buna benzer olayların bir daha yaşanmaması için ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerini kaydeden Özel, şöyle konuştu:



"Yaşanan acıyı en derin şekilde hissediyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybeden 5 kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ayrıca olayın meydana geldiği dakikadan itibaren saldırganların kısa sürede yakalanması ve olayın aydınlatılması için canla başla çalışan başta Mardin Valimiz, Nusaybin Kaymakamımız, jandarmamız ve polisimiz olmak üzere tüm güvenlik birimlerine teşekkür ediyoruz."

Daha sonra hayatını kaybedenler için dua edildi.



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