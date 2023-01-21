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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de "Türkiye Yüzyılı'nda Kürtler Paneli" düzenlendi

AA

Mardin’de "Türkiye Yüzyılı'nda Kürtler Paneli" düzenlendi

MARDİN (AA) - Mardin'de Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) ile Demokrasi ve Birlik Vakfı iş birliğiyle "Türkiye Yüzyılı'nda Kürtler Paneli" yapıldı.

Merkez Artuklu ilçesinde Atatürk Kültür Merkezi'ndeki panelde konuşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, uzun yıllar sivil toplum kuruluşları ve akademide Kürt meselesi ile ilgili aktif çalışmalar yaptığını söyledi.

Meseleye çok yabancı olmadıklarını aktaran Özcoşar, "Kürtlerin hak taleplerini karşılanması ama bunun bir bölünmeye, Kürt ve Türk çatışmasına sebep olmadan, aslında Türk ve Kürt ittifakını tarihteki gibi tekrar canlandıracak formüllerle yapılması şeklinde özetliyorum. Öyle bir yaklaşımım vardı. Halen de meseleye böyle yaklaşıyorum. 30 yılı aşkındır bu değişmedi." dedi.

DEMBİR-DER Genel Başkanı Mehmet Metiner de yüzyıllarca farklı etnik yapıların bir arada yaşadığı Mardin’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceklerini aktaran Metiner, şöyle konuştu:

"Bu toprak kana gözaşına doymadı mı? Birimiz eksiksek hiçbirimiz tam değiliz. Türk, Kürtsüz eksiktir. Kürt, Zazasız, Arapsız eksiktir. Biz birlikte tamız. Tekçi zihniyetlere gerek yok. Allah bizleri farklılıklar halinde yaratmış. Farklılıkları ortadan kaldırmak isteyen ırkçı, tekçi, faşizan zihniyetlere karşı hep birlikte durmak zorundayız. Biz bu devlete yürekten bağlıyız. Vatandaşlık bağı ile bağlı değiliz. Bu devlet sadece vatandaşı olduğumuz bir devlet değildir. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Zaza'sıyla, Süryani'siyle bu devlet bizim devletimizdir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de Kürtlerin birçok kazanımlarının bulunduğunu aktaran Metiner, birilerinin Kürtleri, Kürtlere yönelik ret, inkar ve asimilasyon politikalarını değiştiren Erdoğan'a düşman kılmak istediğini aktardı.

Türkiye'de yeni bir yüzyılın başladığını, bu yüzyılda Kürtlerin öncü güç olması gerekirken, eski Türkiye'nin muhafızı kılınmasının istendiğini vurgulayan Metiner, "Buna asla izin vermeyeceğiz. Bu devlet hepimizin devletidir. Kürtlerimize de diyoruz ki artık size kan ve gözyaşı vadedenlerin peşinden gitmeyiniz. Birlikte yeni bir yüzyılı inşa edeceğiz. Ve bu Türkiye yüzyılında herkes temel hak ve özgürlüklerde eşit birer vatandaş olarak yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Gazeteci yazar Yaşar İçen de geçmişteki sorunlara takılmadan geleceğe daha iyi bakmak için sivil toplum kuruluşlarına, akademisyenlere ve özellikle annelere büyük görevler düştüğünü kaydetti.

İçen, "Hepimiz dinimizle, dilimizle, zikrimizle, fikrimizle farklı olabiliriz. Ama yüreğimizdeki kıblegah her zaman ülkemiz her zaman devletimizdir. Hepimiz devlet ve bu coğrafya adına var olmalıyız. Her adımımızı da bunun için atmak zorundayız. Geleceğe dair sadece kendi çocuklarımız için değil bu ülkede yaşayan bütün çocuklar adına faaliyet göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetlinin katıldığı panel, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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