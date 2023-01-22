Mardin'de, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması kınandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde sabah namazı sonrası Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı kınandı.



İlçe Müftülüğünce Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hz. Veysel Karani Camisinde sabah namazında bir araya gelenler İsveç'te Kur'an-Kerim'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, "Diyanet İşleri Başkanlığı çağrısı üzerine biz de sessiz kalmayarak kitabımıza sahip çıkmak için bir araya geldik" dedi.

İlçe sakinlerinden Aydın Tural, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.









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